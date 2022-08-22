روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن محطة زابوروجيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

طالبت روسيا بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بسبب مخاطر تسرب الإشعاع بسبب القصف المتبادل بمحيط المحطة.

وتفصيلا طلب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في 23 أغسطس، بشأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقصف منتظم من بسبب استمرار آلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا .

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، روسيا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

بدورها ووصفت الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة زابوروجيه هذه الدعوة بأنها غير مسؤولة، لأن الجيش الروسي يضمن سلامة محطة الطاقة النووية، حسب قولها.