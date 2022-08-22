تأهيل القدس بالرياض ينفذ ثلاثة برامج لتعزيز اللياقة الحركية والبدنية لنزيلاته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اطلق مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الشهر سلسلة من البرامج الداخلية لنزيلاته المشمولات بالرعاية بعنوان ” تطوير الذات” يقدمها نخبة من المدربين المعتمدين بالتعاون مع فريق صناع الأمل التطوعي ،كما نفذ المركز محاضرة تعريفية وبرنامج ترفيهي عن مرض السكري واعراضه وأسباب الإصابة به وطرق الوقاية منه وتلافي مضاعفاته و في الجانب الترفيهي الموجه زار مجموعة أخرى من المستفيدات متحف طريف للتعرف على الآثار القديمة وإكتشاف المعالم التاريخية داخله .

وتهدف البرامج والفعاليات التي شملت مايقارب من 50″ نزيلة من ذوات الإعاقة المشمولات بالرعاية داخله ومجموعة من الموظفات المشرفات عليهن الى تطوير مهارات المستفيدات من ذوات الإعاقة ورفع الدافعية لديهن للإستقلالية والإعتماد على النفس ، وتعزيز اللياقة الحركية والبدنية.

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