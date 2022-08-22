الهلال يكشف عن هوية النادي الجديدة “صورة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف نادي الهلال يكشف عن هوية النادي الجديدة ودشن أطقم الفريق للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023م اليوم الاثنين في حفل ضخم أقامه بالعاصمة الرياض وسط 65 كأس ودرع استعرضها الزعيم تأكيداً على زعامته للبطولات المحلية والآسيوية.

من جهته قال فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال في حفل تدشين الهوية الجديدة للنادي “حققنا 180 بطولة على كافة الألعاب والفئات خلال 3 سنوات، وهوية الهلال تم توحيدها بالشراكة مع أفضل الشركات في العالم”.

وأضاف ابن نافل “استراتيجيتنا عملنا فيها نحن في الهلال وعنوانها الفخر وجمعنا فيها أدبيات وقيم نادي الهلال منذ المؤسس عبدالرحمن بن سعيد، واستراتيجيتنا عنوانها الفخر”.

وقال رئيس نادي الهلال “الفخر هي سمة الهلال وعنوانه ونحن رواد في كل شيء وفخور إني أكون هلالي”.

وأضاف بن نافل “اليوم سينطلق تطبيق بلو ستور، ومن خلاله سيتم بيع منتجات الهلال وتذاكر المباريات وسيحتوي على عدة مميزات مثل الأخخبار وبيع المنتجات و غيره”.

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