للنساء.. تنبيه من الأحوال المدنية بشأن بطاقة الهوية الوطنية (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قالت الأحوال المدنية، اليوم، إن بطاقة الهوية الوطنية النسائية تعد إثبات للشخصية، داعية المواطنات بالمبادرة بالحصول عليها عند بلوغ سن الخامسة عشر عاما.
وأوضحت في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن البطاقة الوطنية، هي “إثبات رسمي يحميك ويحفظ حقوقك ويمنع انتحال شخصيتك”.
ولفتت إلى أنها تسهل المعاملات في القطاعات الحكومية والخاصة مثل البنوك والجامعات وغيرها، داعية إلى ضرورة الحفاظ عليها.
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