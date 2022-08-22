اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصل الى جمهورية مصر للمشاركة في القمة الخماسية

محمد بن مسعود - الدمام - وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بحفظ الله ورعايته، هذا اليوم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تلبية لدعوة كريمة من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في القمة الخماسية التي ستعقد غداً بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة، كما يشارك جلالته في افتتاح فندق الماسة.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم لدى وصوله مطار مدينة العلمين، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.

وقد جرت لحضرة صاحب الجلالة لدى وصوله مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي البحريني والجمهوري المصري ، بعد ذلك صافح جلالة الملك المعظم كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، بينما صافح فخامة الرئيس المصري أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته.

وخلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار ، رحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة الملك المعظم، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية، وبهذه المناسبة أكد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة بين البلدين والشعبيين الشقيقين والحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها في جميع الميادين، مؤكداً جلالته على أهمية برامج التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه الى مستويات أكبر وأرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تدعم تطلعاتهما نحو مزيد التقدم والازدهار للشعبين الشقيقين.

وأشاد جلالته بهذه المناسبة عن بالغ الامتنان والثناء للجهود التي يبذلها الأخ الكريم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ودفع مسيرته المباركة نحو أهدافها السامية، شاكرين مساعيه المخلصة لتكثيف الجهود وتوحيدها لفتح آفاق جديدة للتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق النماء والازدهار المنشود وتلبية تطلعات وآمال شعوبنا، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على هذا البلد الشقيق بمزيد من الأمن والأمان والنماء والازدهار.

بعد ذلك توجه موكب جلالة الملك المعظم الى فندق الماسة، حيث شارك جلالته في حفل افتتاح الفندق، وبعد قص الشريط ايذاناً بافتتاح الفندق، استمع جلالته وفخامة الرئيس المصري وصاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب الجلالة العاهل الاردني ودولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق والحضور الى شرح حول مراحل انشاء فندق الماسة ومختلف المرافق والمنشآت السياحية التي يضمها هذا الفندق الذي تم انشاؤه وفق أحدث التصاميم العالمية وذلك في اطار ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة.

بعد ذلك حضر حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريماً للقادة المشاركين في القمة الخماسية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة.