شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يقدم عرضًا رسميًا لضم ثنائي أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقدمت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، بعرض رسمي للحصول على خدمات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب يطلب ضم الأسمري وعسيري من أهلي جدة

حيث أكدت صحيفة "البلاد"، أن إدارة نادي الشباب تقدمت بعرض رسمي لشراء عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هيثم عسيري وعلي الأسمري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، للعب في منافساته الموسم الجديد 2022-2023.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، بنظيره القيصومة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري يلو، يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

بينما يواجه الشباب نظيره الباطن، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين، يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.