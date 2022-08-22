شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة الشعلة والعروبة في أولى جولات دوري يلو.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقرر إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة أمام نظيره العروبة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

إلغاء مباراة العروبة والشعلة في دوري يلو

إلغاء مباراة العروبة والشعلة في دوري يلو يأتي ذلك نظرًا لعدم اكتمال عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، على أن يرفع التقرير للجهة المختصة لاتخاذ ماتراه مناسبًا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة العروبة والشعلة، في أولى جولات دوري يلو، قبل قليل، إلا أنه تم إلغائها، بسبب عدم وجود أكثر من 13 لاعب في قائمة نادي العروبة لعدم إستخراج الفريق لشهادة الكفاءة المالية.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد جديد لإقامة المباراة

جدير بالذكر أن مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي الدرجة الأولى "دوري يلو"، كانت قد افتتحت مساء اليوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري.