شكرا لقرائتكم خبر عن استغلال أزمة الهلال.. النصر يجهز 7 مليون دولار للتعاقد مع صفقة الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استغل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أزمة فريق الهلال في الوقت الحالى فيما يخص أزمة القيد ولا يمكنه عمل الصفقات خلال الميركاتو الحالى.

النصر يجهز 7 مليون دولار للتعاقد مع صفقة الموسم

وكان فريق النصر قد تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين هذا الموسم ديفيد أوسبينا ولويز جوستافو وجيسلان كونان وعبدالرحمن غريب الذي كان هدف الهلال في الوقت السابق.

وبحسب صحيفة "المواطن" فإن فريق النصر يستعد للتعاقد مع اللاعب البرازيلي إيفرتون ريبيرو لاعب فريق فلامنجو البرازيلي، وهي الصفقة التي كان يرغب في حسمها الهلال من أجل دعم مركز صناعة اللعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي النصر السعودي جهز مبلغ 7 مليون دولار من أجل حسم صفقة النجم البرازيلي في الوقت الحالى، والتعاقد معه قبل بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

مسيرة إيفرتون في الملاعب

جدير بالذكر أن اللاعب إيفرتون صاحب الـ33 عامًا قد شارك في أندية كورينثيانز البرازيلي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي وفلامنجو البرازيلي وايضًا كروزيرو البرازيلي.