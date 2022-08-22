الهلال الأحمر بمنطقة مكة يدشن عيادة طبية

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وتقدم العيادة الطبية الخدمة والرعاية الطبية لمنسوبي الهيئة، وهي مجهزة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، حيث يقوم بالعمل في العيادة بالتناوب أطباء مختصون وذوو كفاءة عالية، بالإضافة إلى عملهم في التوجيه الطبي للفرق الإسعافية.يذكر أن عدد العاملين في القيادة والتحكم يصل إلى 150 موظفا وموظفة، واستقبلت العيادة 6 حالات من بداية افتتاحها، منها حالة جروح قطعية، وحالة ارتفاع في الضغط والسكر، وحالة مغص كلوي.
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