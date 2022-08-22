حملة لتعزيز السلوكيات الصحية للطلاب والطالبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصحة أمس الأول حملة توعوية قبل بداية العام الدراسي الجديد تحت شعار «حصتك من الصحة». وتعنى الحملة بالتوعية بالبرامج الصحية المدرسية والسلوكيات الصحية السليمة للمجتمع المدرسي عبر الوسائل التوعوية ومختلف المنصات الإعلامية. كما تهدف الحملة إلى تعزيز السلوكيات الصحية للطلاب والطالبات، الذين تعدهم للعودة إلى المدرسة بصحة جيدة، وتعريفهم وأولياء أمورهم بالبرامج الصحية المدرسية، إضافة إلى رفع الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات بالموضوعات الصحية ذات الأولوية. حملة العودة إلى المدرسة





التوعية بالبرامج الصحية المدرسية



فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي



الفحص الاستكشافي



متابعة حالة الطلاب في عيادات الصحة المدرسية

حملة العودة إلى المدرسة

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