شكرا لقرائتكم خبر السعودية الأولى عربيا في حصول مواطنيها على الدكتوراه من أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتل السعوديون المركز 12 عالميا والأول عربيا خلال الـ19 عاما الماضية بين 2001م - 2020م من حيث حصول المواطنين السعوديين على درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب رصد الباحث والمستشار في الجودة والتطوير سابقا في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور تيسير الحسن.

الرصد أظهر أن مجموع شهادات الدكتوراه التي حصل عليها السعوديون من أمريكا خلال 19 عاما بلغت 3426 شهادة، منها 1652شهادة دكتوراه في مجال العلوم، 902 شهادة في مجالات متفرقة و 872 شهادة في مجال الهندسة.

وبحسب الإحصائية فإن الدولة التي احتلت المركز الأول في عدد حصول مواطنيها على شهادات الدكتوراه من أمريكا هي الصين بمجموع شهادات دكتوراه بلغ 88512 شهادة، تليها الهند بمجموع شهادات 36.565 شهادة ومن ثم كوريا الجنوبية بـ25994 شهادة.