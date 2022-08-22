التأمين الصحي يغطي نفقات الحمل والولادة بالتلقيح الصناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​​​أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة الضمان الصحي تغطي نفقات متابعة الحمل والولادة الناتجة عن تخصيب أو تلقيح اصطناعي مع استبعاد تكاليف العلاج المتعلقة بالوسائل السابقة على حصول الحمل، وهي الإخصاب الصناعي أو المنشطات وعلاجات العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب الاصطناعي.

وأضاف أن مضاعفات حالات الولادة مغطاة بحد المنفعة الأقصى للوثيقة الموحدة، مشيرا إلى أن الوثيقة الموحدة تغطي تكاليف عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI) بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة. ونفى ما يشاع عن أن وثيقة التأمين الصحي تغطي عمليات زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم بشكل كلي أو جزئي.

وأوضح أن وثيقة الضمان الصحي لا تغطي حالات التشوه الخلقي إلا إذا كان التشوه يشكل خطورة على حياة المؤمن له حسب ما ورد في الفقرة (17) من التحديدات والاستثناءات لوثيقة الضمان الصحي التعاوني. وبحسب مجلس الضمان الصحي، يجوز للمؤمن له تلقي الخدمة الطبية خارج شبكة مقدمي الخدمة الصحية المحددة له في الحالات الطارئة فقط.​

وفيما يتعلق بالتأمين على ذوي الأمراض المزمنة قال المجلس إنه​ يجب على المستفيد أن يفصح إن كان لديه أي أمراض سابقة للتأمين متى ما قدمت له استبانة طبية (نموذج إفصاح) من قبل الشركة، والأصل أن الوثيقة تغطي الأمراض المزمنة والسابقة ولا يحق للشركة رفض التغطية التأمينية إلا في حال إثبات أن المؤمن عليه قام بتزويد الشركة بمعلومات خاطئة في نموذج الإفصاح.

التأمين الصحي بالأرقام







1,614,472 المشتركون السعوديون في وثائق التأمين الصحي (موظفون)



2,183,840 المشتركون السعوديون في وثائق التأمين الصحي (تابعون)



5,920,689 المشتركون غير السعوديين في وثائق التأمين الصحي (موظفون)



1,389,290 المشتركون غير السعوديين في وثائق التأمين الصحي (تابعون)



11,108,291 المشتركون في وثائق التأمين الصحي



24شركات التأمين المؤهلة



4 شركات إدارة المطالبات المؤهلة



5,982 مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون







قيام صاحب العمل بطلب التأمين من الشركة.



موافقة حامل الوثيقة على أنسب عرض وتعميد الشركة كتابيا.



دفع القسط التأميني وفقا للاتفاق مع الشركة.



قيام شركة التأمين بإصدار الوثيقة ورفع الأسماء على نظام إصدار الوثائق المطور وطباعة البطاقات.



توقيع حامل الوثيقة على وثيقة التأمين وتسلم البطاقات وكذلك الحصول على الكتيبات التوضيحية لتسليمها للمؤمن لهم.



خطوات القيام بالتأمين الصحي