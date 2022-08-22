خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي لمساعدة متضرري السيول في السودان

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وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، في تصريح له أمس، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للوقوف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، كما يعكس الترابط الأخوي القوي بين المملكة قيادة وشعبا بأشقائهم من الشعب السوداني.وسأل الربيعة المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء جراء ما يقدمانه للمحتاجين والمتضررين من مساعدات جليلة في كافة أنحاء العالم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
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