إسقاط 91 ألف مركبة مهملة عبر «أبشر»

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وتتضمن أنواع المركبات التي تم إسقاطها للأفراد والمؤسسات: خصوصي ونقل عام ونقل خاص وحافلة صغيرة عامة وحافلة صغيرة خاصة، وأجرة وأشغال عامة ودراجة. وهناك عدة مميزات للخدمة، منها التعامل مع منشأة رسمية مصرحة، والتحقق الالكتروني من إمكانية إسقاط المركبة، والانتقال اللحظي لملكية المركبة للمنشأة، وإسقاط المركبة التالفة أو المهملة من أنظمة المرور.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسقطت 91 ألف مركبة مهملة أو تالفة من خلال خدمة إسقاط المركبات في منصة أبشر. وأتاحت وزارة الداخلية عبر منصتها الالكترونية إمكانية إسقاط جميع أنواع المركبات التالفة والمهملة ضمن جهودها المستمرة في تمكين التحول الرقمي لقطاعات الوزارة، من ضمنها خدمات الأمن العام والإدارة العامة للمرور.وتتضمن أنواع المركبات التي تم إسقاطها للأفراد والمؤسسات: خصوصي ونقل عام ونقل خاص وحافلة صغيرة عامة وحافلة صغيرة خاصة، وأجرة وأشغال عامة ودراجة. وهناك عدة مميزات للخدمة، منها التعامل مع منشأة رسمية مصرحة، والتحقق الالكتروني من إمكانية إسقاط المركبة، والانتقال اللحظي لملكية المركبة للمنشأة، وإسقاط المركبة التالفة أو المهملة من أنظمة المرور.

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