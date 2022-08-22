مهرجان للمأكولات البحرية في واجهة جدة

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وتتضمن الفعالية منصات عرض لبيع الأسماك المحلية الطازجة، والمأكولات البحرية بمختلف أصنافها، إلى جانب مسرح مميز سيشهد عروضا موسيقية خلال مدة إقامة الفعالية.كما وفرت الهيئة ساحات للزوار لتناول الأطعمة والاستمتاع بالعروض الحية، ومنطقة خاصة بالأنشطة التفاعلية المخصصة للأطفال، فضلا عن وجود ركن مبادرة «عام القهوة السعودية 2022»، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على القهوة السعودية كأحد العناصر الثقافية للمملكة، والتي ارتبط بالكرم والضيافة السعودية تاريخيا.
ويستهدف المهرجان الصيادين وبائعي الأسماك المحليين، وأصحاب المشاريع المحلية لتقديم أطباق المأكولات البحرية والأسماك، إلى جانب الزوار من أهالي المنطقة وزائريها والسياح بمختلف فئاتهم العمرية.
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