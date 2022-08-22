مبادرة لأنسنة المباني التعليمية في منطقة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران مبادرتها لأنسنة المباني التعليمية للعام الدراسي القادم في بادرة لاقت استحسان الجميع، حيث أوضح المدير العام للتعليم فهد عقالا لـ«مكة» أنه تم إطلاق مبادرة لمواكبة رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة، وذلك بالتعامل مع مفهوم الأنسنة والعمل على تحويله إلى مبادرة من خلالها يتم أنسنة المباني التعليمية.

وأشار إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها احترام البيئة وفهم سلوك المجتمع التعليمي سواء طلاب أو معلمين وتحليل هذا السلوك ومعرفة المؤثرات التي تغير من انطباعهم العام والعمل على التحسين والتطوير حيث تمت معالجة التشوه البصري في بعض المدارس وتحسين المظهر العام للمباني التعليمية عبر اختيار ألوان مريحة ومناسبة للمشاهد في الواجهات الخارجية وللمستخدم داخل المبنى وبهذا نكون ابتعدنا عن المفهوم الجامد عند التعامل مع المباني في أعمال الترميم والإنشاء الذي يعتمد على معالجة الموقع دون النظر في الاعتبارات الإنسانية والبيئية.

وأضاف أنه جار التحضير لمبادرة التشجير ضمن أعمال تطوير المباني لكسر الجمود البصري والحسي في الساحات والأفنية المدرسية، كما يتم دراسة طرق أخرى وتصاميم لأنسنة المباني التعليمية بإدارة الدراسات والتصاميم ووحدة حماية البيئة التابعة لإدارة شؤون المباني بغرض التطوير على البيئة التعليمية.