مقررات لريادة الأعمال في 80 %من الجامعات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل تعزيز مكانة المملكة التي تعد بيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين، احتفت وزارة التعليم باليوم العالمي لرواد الأعمال من خلال مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات والأنشطة التي تعزز مكانة البيئة التعليمية كبيئة جاذبة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة لدى الطلاب والطالبات، مما يسهم في تحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب الطموح.

وتحرص وزارة التعليم على دعم وتنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مختلف المجالات كأحد مستهدفات رؤية 2030؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة التي تعد بيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين، وذلك من خلال تقديم مقررات ريادة الأعمال كمادة تعليمية في 80% من الجامعات السعودية، وذلك من خلال 47 مركزا للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية.

ونفذت وزارة التعليم العديد من المبادرات التي تصب في دعم الابتكار وتعزيز مرونة ممارسة ريادة الأعمال، منها مبادرة تمكين الأستاذ الريادي، ودراسة واقع الابتكار وريادة الأعمال، وتحدي الابتكار الجامعي للتنمية المستدامة، وكذلك مبادرة التحول نحو الجامعة الريادية، وهاكاثون وزارة التعليم بالتعاون مع إكساجون، ومبادرة تنمية القدرات الريادية لطرح مقررات نوعية متخصصة في ريادة الأعمال ضمن التعليم الجامعي، إضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة لقيادات مراكز الابتكار وريادة الأعمال.

وحققت المملكة تميزا عالميا في ريادة الأعمال وفق مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال 2021 /2022، حيث جاءت في المرتبة الأولى من بين دول العشرين (G20) في مؤشري استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، والاستجابة الحكومية للتعامل مع الجائحة من بين 45 دولة، وكذلك المرتبة الثانية في عدد الشركات الناشئة، والمركز الثالث في نشاط ريادة الأعمال عند الشباب للعام الحالي.

كيف أصبحت المملكة بيئة جاذبة للابتكار؟







47 مركزا للابتكار في الجامعات



80 % من الجامعات تقدم مقرر ريادة الأعمال



المرتبة الأولى

في مؤشر استجابة المملكة للجائحة من بين 45 دولة

المرتبة الثانية

في عدد الشركات الناشئة

المرتبة الثالثة

في نشاط ريادة الأعمال عند الشباب

مبادرات لدعم الابتكار

