رصد الانهيارات الصخرية وحصر الأضرار جراء أمطار جبال فيفا

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وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة سجلت البيانات والمعلومات الجيولوجية والجيوهندسية الحقلية وحصر الأضرار جراء الأمطار بالمنطقة المتضررة. ويجري العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة بعد استعراض الأسباب ووضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية. وتعد بعض الحلول الهندسية الأولية والتي تجري من قبل المختصين كإزالة الكتل الصخرية المعلقة أوكالتدعيم بمسامير التثبيت، الرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجبلية المستمرة. يأتي هذا العمل من منطلق دور هيئة المساحة الجيولوجية في درء المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية، وخصوصا في العقبات، حيث يسهم هطول الأمطار في زيادة الانهيارات وإغلاق الطرق، والتلف في البنى التحتية والممتلكات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف فريق فني من المهندسين الجيولوجيين والمختصين من مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية على مواقع الانهيارات الصخرية في جبال فيفا بمنطقة جازان بسبب الأمطار التي هطلت مساء الخميس.وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة سجلت البيانات والمعلومات الجيولوجية والجيوهندسية الحقلية وحصر الأضرار جراء الأمطار بالمنطقة المتضررة. ويجري العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة بعد استعراض الأسباب ووضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية. وتعد بعض الحلول الهندسية الأولية والتي تجري من قبل المختصين كإزالة الكتل الصخرية المعلقة أوكالتدعيم بمسامير التثبيت، الرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجبلية المستمرة. يأتي هذا العمل من منطلق دور هيئة المساحة الجيولوجية في درء المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية، وخصوصا في العقبات، حيث يسهم هطول الأمطار في زيادة الانهيارات وإغلاق الطرق، والتلف في البنى التحتية والممتلكات.

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