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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الطواف من أركان العمرة، ويجب على المعتمر الالتزام فيه بالسلوكيات الصحيحة التي لا تسبب له وللآخرين ضررا. وفي هذا الإطار حددت وزارة الحج والعمرة 10 خطوات للطواف المثالي حول الكعبة المشرفة تندرج في إطار 3 أساليب مثالية هي: المساعدة في تخفيف الزحام، إلى جانب تجنب الحوادث الجسدية ونشر السكينة. وتضمنت إجراءات تنظيم موسم العمرة إخلاء صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، وإعادة جدولة أوقات التفويج لحشود المعتمرين، إلى جانب تجهيز الدور الأرضي للطائفين من غير المعتمرين، حيث تستهدف المملكة 10 ملايين حاج ومعتمر بنهاية العام. وتواصل المملكة استقبال المعتمرين من دول العالم، بعد أن كانت العمرة من خارج المملكة معلقة لعامين بسبب جائحة وتواصل المملكة استقبال المعتمرين من دول العالم، بعد أن كانت العمرة من خارج المملكة معلقة لعامين بسبب جائحة كورونا ، مع استمرار تعليق استقبال المعتمرين من بعض الدول التي لا يزال الوباء متفشيا فيها. ويتم إصدار التصاريح للعمرة من خلال تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا»، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة. خطوات الطواف المثالي ساعد في تخفيف الزحام





الدخول إلى الصحن بانسياب



مواصلة السير دون توقف



الصلاة بعيدا عن الطائفين



الخروج بانسياب عند إتمام الطواف

تجنب الحوادث الجسدية





المحافظة على مسارك دون تعرجات



ضبط حركة الرجلين



ضم الذراعين عند الدعاء

انشر السكينة





الدعاء بصوت معتدل



تجنب الحديث عبر الهاتف



الابتعاد عن التصوير



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