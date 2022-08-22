شكرا لقرائتكم خبر الخدمات الإنسانية صورة ناصعة داخل المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجسد الخدمات الميدانية التي تسخرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة قاصدي المسجد الحرام أبهى صور الإنسانية في خدمة ضيوف الرحمن، مستمدة ذلك من رسالة الحرمين السامية والقيم الراسخة للشريعة الإسلامية والمكانة العالمية للمملكة وريادتها في مجالات العمل الخيري والإنساني.

وتتولى وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية تنظيم العديد من الخدمات التطوعية الإنسانية بالمسجد الحرام، وتسهيل كافة الإجراءات الاجتماعية والتطوعية والتسهيلات لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والزائر الصغير، واستقطاب المتطوعين حسب خبراتهم ومهاراتهم والعمل على المبادرات التطوعية بالمسجد الحرام لتقديم أفضل الخدمات الميدانية والتنظيمية والتوعوية كخدمات الضيافة والإفطار ودفع العربات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والترجمة الفورية والتنظيم والإرشاد المكاني، وإضافة ساعاتهم التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، تقديرا لجهودهم وتفانيهم والتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والأوقاف الخيرية المعنية بالعمل التطوعي لتوسيع نطاق الخدمات التطوعية في المسجد الحرام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وتواصل الرئاسة إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية كبرنامج (صحة الحاج سلامتكم هدفنا) الذي يتم من خلاله الاهتمام بالمرضى وزيارتهم بالمستشفيات من الحجاج والمنومين ومواساتهم وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم، تأكيدا على القيم الإسلامية في التلاحم وتوقير الكبير وزيارة المريض، وحملة خدمة «معتمرينا شرف لمنسوبينا».