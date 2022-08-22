مبادرة لترميم منازل المتعففين في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة مبادرة «ترميم» لبيوت الأسر المحتاجة والمتعففة، بالتعاون مع جمعية ترميم للتنمية، حيث تتيح المبادرة للأسر المحتاجة والمسجلة لدى عدد من الجمعيات الخيرية في العاصمة المقدسة ترميم منازلهم من خلال إجراء مختلف الأعمال وبواسطة متخصصين في أعمال الدهان والسباكة والكهرباء. وتسعى الأمانة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الجمعيات الخيرية من العمل في المجالات المجتمعية، من خلال إتاحة الفرصة لهم بتقديم خدماتهم للأسر المحتاجة والمتعففة وفق طرق صحيحة ونظامية. وتضمنت المبادرة مشاركة 28 متطوعا ومتطوعة تحت إشراف عدد من المتخصصين في أعمال الترميم المنزلية المختلفة كأعمال السباكة والكهرباء والدهان وغير ذلك، فيما بلغ عدد ساعات العمل الفعلي للمتطوعين 336 ساعة تطوعية، وتغطية ما مساحته 900 م2 خلال هذه المرحلة. مبادرة ترميم





ترميم بيوت الأسر المحتاجة والمتعففة



مشاركة 28 متطوعا ومتطوعة



متخصصون في السباكة والكهرباء والدهان



336 ساعة تطوعية



تغطية 900 م2 خلال في هذه المرحلة

مبادرة ترميم

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