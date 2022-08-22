القبض على مواطن بحوزته 137 كجم «قات» في العيدابي

محمد بن مسعود - الدمام - ألقت دوريات الأمن بمركز بلغازي بمحافظة العيدابي القبض على مواطن بحوزته (137) كيلو جراماً من نبات القات المخدر مخبأة داخل تجاويف مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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