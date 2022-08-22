محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشفت إدارات التعليم عن المقررات التي لن يتم طباعتها ورقياً لعدد من الفصول الدراسية . وتضمنت تلك المقررات: المهارات الحياتية، المهارات الرقمية، التربية الفنية، للصف الرابع إلى الثالث متوسط. وكذلك مقررات: تفسير، لغة عربية، تقنية رقمية، تفكير ناقد، للصف الأول ثانوي، ومواد : الفنون، توحيد، المهارات الصحية والثقافية للصف الثاني الثانوي. ولفتت إلى أن تلك المقررات ستكون متاحة عبر منصة مدرستي وبوابة عين التعليمية فقط. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المقررات الدراسية التي لن يتم طباعتها ورقياً بدءاً من هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.