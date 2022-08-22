المؤتمر يختصر احتفالاته بالذكرى الأربعين ويتبرع بمخصصاتها لإنقاذ المتضررين من السيول

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها مساء اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء برئاسة الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر ناقش المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

وقد هنأت اللجنة العامة كل قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المؤتمر في ٢٤ اغسطس 1982م؛ مشيدة بمواقفهم الوطنية والتنظيمية وثباتهم وصمودهم ونجاحهم في الحفاظ على وحدة المؤتمر.

واستعرض رئيس المؤتمر في الاجتماع الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد؛ مشيراً إلى أن الذكرى الأربعين لتأسيس المؤتمر تأتي في ظل أوضاع إنسانية صعبة تشهدها أمانة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات جراء استمرار الأمطار الغزيرة التي من الله بها على بلادنا وأنه ونظراً لذلك وحرصاً من قيادة المؤتمرعلى الإسهام المجتمعي فقد تم اختصار مظاهر الاحتفالات التي كان يجري التحضير لها في صنعاء وبقية فروع المؤتمر بالمحافظات والتوجيه بإحالة المخصص المالي للاحتفالية بالذكرى الأربعين على مستوى الأمانة العامة وفروع المؤتمر بالمحافظات، إلى وحدة الدفاع المدني، للمساهمة في تعزيز جهودها في مساعدة وانقاذ المواطنين المُتضررين من الأمطار والسيول، مع توجيه الدعوة لكافة القوى السياسية ورجال المال والأعمال والمقتدرين والمنظمات المختلفة لتوحيد وتظافر الجهود الرسمية والمجتمعية بمختلف المحافظات إلى المبادرة للإسهام في المساعدة للجهات الرسمية في جهودها لإنقاذ ومساعدة المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة باعتبار هذه القضية أولوية اجتماعية ملحة خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء التحالف الغاشم والحصار الجائر؛ على أن تقوم وسائل الإعلام المؤتمرية بالاحتفاء بالمناسبة وإبرازها بما تمثله من أهمية تنظيمية وسياسية تؤكد عظمة وتاريخ هذا التنظيم الذي كان له شرف تحقيق الإنجازات الوطنية الكبرى وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وترسيخ النهج الديمقراطي وغيرها من الإنجازات على مختلف المستويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

هذا وقد أقرت اللجنة العامة المقترح المقدم من رئيس المؤتمر، وأكدت على أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قيادة المؤتمر الشعبي العام على الإسهام في التخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنين جراء سيول الأمطار ومحاولة لتقديم العون وتخفيف المعاناة.

ودعت اللجنة العامة كافة قيادات وقواعد المؤتمر وكوادره وأنصاره على مستوى كل المناطق والمحافظات اليمنية خصوصاً التي تشهد أمطاراً غزيرة وتدفقا للسيول إلى استشعار القيم التعاونية وروح المبادرات الذاتية وان يهبوا للإسهام في جهود الانقاذ للمتضررين من السيول وإصلاح الطرقات وايواء من تهدمت منازلهم.

وأكدت اللجنة العامة على أن القيادة المؤتمرية وتكويناتها المختلفة وفي مقدمتها اللجنة العامة متماسكة وموحدة وترفض بقوة أي محاولات لاستهداف المؤتمر وقيادته أو الإساءة لهما؛ مؤكدة على أنهما اكبر من الرد على تلك الاساءات أو الا نجرار إليها.