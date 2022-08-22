“الخارجية” تعرب عن تعازيها للعراق جراء حادث الانهيار الترابي بمحافظة كربلاء

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المناطق_واس

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن تعازيها لجمهورية العراق الشقيقة، جراء حادث الانهيار الترابي بمحافظة كربلاء، والذي تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وقدمت الخارجية التعازي لأسر المتوفين، وللشعب العراقي الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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Source almnatiq

