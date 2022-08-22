ما هي إيجابيات وسلبيات تبييض الأسنان؟ عبدالعزيز الزهراني يُجيب

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تحدث الدكتور عبدالعزيز الزهراني “طبيب أسنان عام” عن إيجابيات وسلبيات تبييض الأسنان.

وأوضح خلال حديثه عبر برنامج “صباح السعودية” أن تبييض الأسنان يساعد في الحصول على ابتسامة متناسقة، أما السلبيات تقل إذا تم عمله بطريقة احترافية داخل العيادة ومشاكله قليلة لكن يصير تحسس في الأسنان.

وأكد أن كثرة تبييض الأسنان يسبب تهيُّج باللثة وضعف في المينا ومن الأفضل الانتظار من 6 شهور إلى سنتين.

كما أشار إلى أن كثرة استخدام معجون التبييض يضر الأسنان، فهو يأتي بنتيجة جيدة لكنه يؤثر على اللثة في حال استخدامه بشكل خاطئ فتؤدي إلى تآكل في طبقة المينا.

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Source almnatiq

