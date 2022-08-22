المملكة تعرب عن تعازيها للعراق جراء حـادث الانهيار الترابي بمحافظة كربلاء

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أعربت وزارة خارجية المملكة عن تعازيها للعراق، جراء حـادث الانهيار الترابي بمحافظة كربلاء، والذي تسبب في وفـاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدمت الوزارة، التعازي لأسر المتوفين، وللشعب العراقي الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



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Source akhbaar24

