مختص يحذر من الأجهزة والمنتجات التي يتم الترويج لها على أنها تنقص الوزن

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المناطق_الرياض
قال محمد الفوزان التميمي “مختص بالتدريب الرياضي” أن هذه المنتجات ليس لها علاقة بحرق الشحوم، بل هي منتجات تجارية.
وتابع خلال حديثه عبر برنامج “يا أهلاً” أنها مجرد إهتزاز جلدي، ولا تتعدي مرحلة التدليك أو المساج بمعني أصح.
وقدم نصيحة بالإبتعاد عن هذه المنتجات فهي كلها خرافات لا علاقة لها بإنقاص الوزن، فإنقاص الوزن يعتمد على الغذاء بنسبة 70%، والرياضة بنسبة 30%.
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Source almnatiq
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