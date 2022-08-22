“الهيئة الملكية لمكة المكرمة” تعلن الحد النهائي لمنطقة الزهور الخاضعة للتطوير

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن الحد النهائي لمنطقة “الزهور” الخاضعة للتطوير على مساحة 1.2 مليون متر مربع بحي الشوقية بمكة. وأوضحت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أرقام العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة وآلية استقبال مستندات الملكيات. وتمتد حدود منطقة التطوير من الطريق الدائري الثالث شمالاً بعرض 60 متراً، وطريق إبراهيم الخليل بعرض 70 متراً شرقاً، وشارع أم المؤمنين زينب الهلالية بعرض 22 متراً جنوباً، وطريق عبدالله بن عباس بعرض 40 متراً غرباً.

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