“المسرح والفنون الأدائية” تطلق مشروع حصر الفرق المسرحية والفنون الشعبية بالمملكة

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علنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم (الاثنين)، إطلاق مشروع حصر الفرق المسرحية والفنون الشعبية والممارسين في المملكة.

ويهدف المشروع إلى توثيق مرجع دقيق يتناسب مع استراتيجية الهيئة، ورصد قوائم وأعداد الفرق والممارسين وعناوين التواصل معهم، إضافة إلى تقييم البنية التحتية وحال النشاط الثقافي لهذه الفرق، وإتاحة التراخيص اللازمة للفرق؛ بما يضمن تحويلها لكيانات مدعومة.

ويُنفذ المشروع على مسارين، يكون الأول (المسار الميداني) عبر تواجد فريق ميداني في جميع مناطق المملكة؛ للقيام بعمليات حصر، والالتقاء بالفرق والممارسين، فيما يتم المسار الثاني (المنصة الإلكتروني) عبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتمكين قادة الفرق والممارسين من تعبئة بياناتهم وتصميم قاعدة بيانات عامة لقياس وضعهم الحالي.

وكانت الهيئة قد أعلنت، قبل أسبوع، برنامج مهارات المسرح المتقدمة، والذي يقدم في مدينتي الرياض وجدة في سبتمبر وأكتوبر.



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Source akhbaar24

