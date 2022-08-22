إشادة شبابية بدور خالد البلطان

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نال خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب إشادة كبيرة من جماهير ومحبي الفريق الأول لكرة القدم “الليث الأبيض” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الصفقات القوية التي أبرمها الفريق لتدعيم الفني والعودة مرة أخرى للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

إشادة جماهير الشباب بخالد البلطان

ونجح خالد البلطان في التعاقد مع اللاعب محمد آدم لتدعيم الشباب فنيًا، ووقع اللاعب على التعاقد لمدة 4 مواسم كاملة، في صفقة انتقال حر، وكانت آخر محطاته الرياضية اللعب مع نادي ميامي الأمريكي.

صفقات قوية إبرمها البلطان للشباب

ويعد محمد آم صفقة محلية، لأن اللاعب من مواليد المملكة العربية السعودية، وانضم اللاعب مع الليث الأبيض منذ مطلع سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل خالد بلطان في مفاوضات جاد مع نجم باريس سان جيرمان السابق غجيغوش كريخوفياك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووقع اللاعب لمدة موسم واحد في صفقة على سبيل الإعارة.

ترعف على باقي صفقات الشباب

وحصل الشباب على توقيع حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد شراء الحارس من فريقه السابق نادي كاشيوا ريسول الياباني، وتم توقيع الحارس مع النادي لمدة 3سنوات كاملة.

وهناك عددة من اللاعبين الذين نجح البلطان في التفاوض معهم وإقناعهم من أجل الانضمام للصفوف نادي الشباب مثل” اللاعب أحمد عبده، سعد الربيعي، محمد عيسى”.

الإسباني فيسينتي مورينو مديرًا فنيًا للفريق

ولم يكتفى البلطان بتدعيم الفريق بصفقات قوية فقط، بل تعاقد مع الإسباني فيسينتي مورينو، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لنادي الشباب، ليدخل الفريق الموسم الجديد من دوري بطولة الأمير محمد بن سلمان وعينه على حصد البطولات.

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Source almnatiq

