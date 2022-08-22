إطلاق المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المعرض التوعوي المتنقل الهادف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى منسوبي الجهات الوطنية بأساليب مبتكرة وتفاعلية داخل مقار تلك الجهات، وذلك في إطار دورها الإستراتيجي في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني؛ حمايةً للمصالح الحيوية للمملكة والبنى التحتية الحساسة والخدمات والأنشطة الحكومية.

وبيّنت الهيئة أن المعرض المتنقل يأتي لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من منسوبي الجهات الوطنية؛ بهدف رفع مستوى الوعي الأمني لديهم للمحافظة على سرية المعلومات الحساسة، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الجهات المستفيدة، واستعراض أساليب المخترقين المتجددة، فضلاً عن مساندة الجهات الوطنية في تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني والبيانات الشخصية.

ويتكون المعرض من 4 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، حيث يستعرض جناحه الأول لمحة عامة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وأدوارها في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وخُصِّص الجناح الثاني لمحاكاة أساليب الاختراق وإجراء تجربتين افتراضيتين للاختراقات، واستعراض أثر الهجمات السيبرانية، فيما يضم الجناح الثالث عيادة سيبرانية تم من خلالها قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني عن طريق مجموعة من الأساليب التفاعلية المتوفرة في العيادة، قبل الجناح الرابع والأخير للمعرض الذي يحصل فيه الزائر على الاستشارات السيبرانية والتوصيات العامة المتوافقة مع التجارب والاختبارات التي أُجرِيَت داخل أجنحة المعرض.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص برفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها.