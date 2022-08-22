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الجوازات: عدم تجديد هوية مقيم يعرض صاحبها للعقوبات

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جدّدت المديرية العامة للجوازات، التأكيد على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد «هوية مقيم» لكافة المقيمين قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها، مشددة أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي تصل إلى الإبعاد.

وأوضحت المديرية أنه بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريان الهوية، فإن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى غرامة مالية قدرها «500 ريال» وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى «1000 ريال» وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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