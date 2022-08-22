الجوازات: عدم تجديد هوية مقيم يعرض صاحبها للعقوبات

وأوضحت المديرية أنه بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريان الهوية، فإن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى غرامة مالية قدرها «500 ريال» وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى «1000 ريال» وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.
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