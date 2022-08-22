عقارات الدولة: استقبال طلبات العقار للمنظومة الحكومية إلكترونياً فقط

وأكّدت الهيئة أنّ هذه الخطوة تأتي استجابةً لما جاء في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن تطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات، وضمن استراتيجيتها للتحوّل الرقمي.
وبيّنت أنّها خاطبت جميع جهات المنظومة الحكومية بما فيها الوزارات والهيئات والمراكز والجهات الأخرى، تطلب فيها ترشيح مختصين وممثلين لديها بهدف الالتحاق بورشة عمل تدريبية، تعزز قدرات المختصين لديهم بالتعامل مع المتطلبات والمعلومات إلكترونياً، والتي ستكون من خلالها طلبات العقارات.
وشدّدت الهيئة أنّها ماضيةٌ في تنفيذ التحول الرقمي لجميع أعمالها وأتمتتها إلكترونياً، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز أدوات وآليات التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، إضافةً إلى الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكامل بينها وبين المنظومة الحكومية في ضوء رؤية المملكة 2030.
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