شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حقيقة ضم النصر موهبة الدوري السعودي بعد عبدالرحمن غريب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، حقيقة تعاقد نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، مع موهبة دوري المحترفين السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتشرت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن توقيع نواف بوشل نجم الفتح، إلى نادي النصر السعودي، قبل غلق سوق الانتقالات.

الفتح ينفي رحيل نواف بوشل إلى نادي النصر

وأشارت التقارير، إلى أن لاعب الفتح توصل إلى اتفاق مع النصر، من أجل الانتقال للنادي العاصمي قبل إغلاق سوق الانتقالات، والتواجد معه بالموسم الجديد.

وأفادت التقارير السعودية، أن نادي الفتح ينفي معرفته بتلك الأنباء، مشيرة إلى أنهم نفوا هذا الأمر، وأنه غير صحيح ما يشاع حاليا عن أن نواف بوشل اتفق مع إدارة النصر، بالموسم المقبل، خاصةً أن الإدارة مددت عقد بوشل في مارس الماضي لمدة عامين.

وأعلن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، عن آخر صفقاته بعد التعاقد مع عبدالرحمن غريب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر النادي العالمي صورة تجمع بين مسلي آل معمر رئيس النادي، مع عبدالرحمن غريب لاعب أهلي جدة، أثناء توقيع عقوده بالموسم الجديد.

النصر يعلن ضم عبدالرحمن غريب بشكل نهائي

وكتب النصر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي".

وأضاف النادي: "التوقيع مع غريب، جاء بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربع مواسم، متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧العالمي⁩".

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غريب ينضم إلى صفقات النصر الصيفية



وينضم غريب إلى صفقات النصر التي أبرمها لتدعيم الفريق تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، وهم كل من: الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو بالميركاتو الصيفي.