قبل إنطلاق الدوري.. جدول مباريات النصر بالدوري السعودي2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق الموسم الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في النسخة الجديدة من موسم2022-2023، وسط ترقب من مشجعي نادي النصر في معرفة جدول مباريات النصر في النسخة المرتقبة من الدوري السعودي للمحترفين.

جدول مباريات النصر كامل

يستعرض موقع “المناطق” جدول مباريات النصر بالدوري السعودي في نسخته المقبلة، حيث يستهل افتتاح البطولة بمواجهة نادي الوحدة يوم السبت المقبل الموافق الـ27 من أغسطس الجاري في الـ9 مساءً، وفي الجولة الثانية يلتقي مع التعاون ثم ضمك، والباطن على التوالي.

موعد القمم المرتقبة للنصر

وفي الجولة الخامسة من الدوري السعودي يلتقي النصر مع الاتحاد على استاد مرسول بارك، في قمة من القمم المنتظرة لأندية القمة والصدارة في الموسم الحالي، ويلعب الفريقين يوم الأحد 2 أكتوبر بين الاتحاد والنصر.

أما ديربي الرياض بين الهلال والنصر، فيكون في الجولة العاشرة من عمر المسابقة وسيقام على أرضية معلب مرسول مبارك، أحد أيام 25 أو 26 من ديسمبر.

جدول مباريات النصر كامل

الجولة الأولى..النصر ضد الوحدة، يوم 27 أغسطس.

الجولة 2- النصر ضد التعاون، يوم 3 سبتمبر.

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الجولة 3- النصر ضد ضمك، يوم 10 سبتمبر.

الجولة 4- النصر ضد الباطن، يوم 15 سبتمبر.

الجولة 5- النصر ضد الاتحاد، يوم الأحد 2 أكتوبر.

الجولة6- النصر ضد أبها، الجمعة 7 أكتوبر.

الجولة 7- النصر ضد العدالة، يوم 11 أكتوبر.

الجولة 8- النصر ضد الفيحاء، يوم الأحد 16 أكتوبر.

الجولة9- النصر ضد الرائد، 15-17 ديسمبر.

الجولة 10- النصر ضد الهلال، 25-26 ديسمبر.

الجولة 11- النصر ضد الخليج، 30-31 ديسمبر.

الجولة 12- النصر ضد الطائي، 5-7 يناير

الجولة 13- النصر ضد الشباب، 12-14 يناير

الجولة 14- النصر ضد الاتفاق، 19-21 يناير

الجولة 15: النصر ضد الفتح، 2-4 فبراير