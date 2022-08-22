محمد بن مسعود - الدمام - بعد ان قامت بحظره على وسائل التواصل الإثنين 22 أغسطس 2022, 06:13 م

تصدر فيديو لبحريني يحاول استرضاء خطيبته وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبدو أنها قامت بحظره على مختلف الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يجد الشاب طريقة في التواصل مع «حبيبته» الا من خلال تحويل مبالغ لها عبر «بنفت بي»، واستغلال مساحة «الوصف» لكتابة عبارات الاسترضاء والوعود والتي وصلت إلى الوعد ببناء فيلّا.

ووصل عدد المسجات التي ارسلها الشاب للفتاة حسب الفيديو المتداول 37 رسالة، والمبلغ المحول في أغلب الرسائل 0.100 فلس فقط في كل عملية تحويل، مايعني ان إجمالي المبلغ المحول من الشاب للفتاة لايتعدى الـ 5 دنانير فقط.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا على منصات التواصل نظرا للطريقة الفريدة في التواصل وذكاء الشاب في ايجاد رسائله لها بابتكار غير معهود. المصدر: محرر الشؤون المحلية

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «البنفت بي» ملاذ أخير لبحريني لاسترضاء خطيبته.. 37 عملية تحويل ورسائل اعتذار ووعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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