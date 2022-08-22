اخبار الخليج – تعميم من «التنمية الاجتماعية» للجمعيات مع قرب الانتخابات: يُمنع الاشتغال بالسياسة والمضاربات المالية

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي تعميماً للمنظمات الأهلية بمناسبة قرب الانتخابات النيابية والبلدية دعا الجمعيات والمنظمات الأهلية بضرورة عدم جواز الجمعية الاشتغال بالسياسة ولا الدخول في مضاربات مالية، وذلك استناداً لنص المادة رقم (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته.

وأشارت في التعميم إن نص المادة رقم (5) قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الجاتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية تنص على أنه «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي».

ودعت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المرخصة تحت مظلة الوزارة بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة، كما تؤكد على ضرورة التزام المنظمات الأهلية بالغرض الذي انشأت من أجله، مما يتوجب على المنظمات تحقيق أغراضها وعدم الخروج عنها وفقاً لنظامها الأساسي، مشيرة خلال التعميم أن الاشتغال بالسياسة بأي شكل من الأشكال يعد خروجاً عن طبيعة عمل المنظمات الأهلية ومخالفة للنظام الأساسي لها ومخالفة لأحد مواد المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989.