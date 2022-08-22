اخبار الخليج – الصحة العامة: سلامة العينات العشوائية التي تم فحصها ميدانياً من أحد منتجات مياه الشرب في أحد المصانع المحلية

محمد بن مسعود - الدمام - إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لملاحظات حول جودة أحد منتجات مياه الشرب في أحد المصانع المحلية، قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزراة الصحة صباح اليوم بزيارة المصنع *وتم التأكد من سلامة العينات العشوائية التي تم فحصها من المياه ميدانياً* بالمصنع وكذلك سلامة الإجراءات بالمصنع وفق المعايير المطلوبة.

وأكدت إدارة الصحة العامة على أن قيامها بالحملة التفتيشية كجهة مختصة يأتي لطمأنت المواطنين والمقيمين، وفي إطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة استهلاك المنتجات، مؤكدة التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية فيما يتعلق بأي منتجات استهلاكي.

وتهيب إدارة الصحة العامة بتوخي الحذر من نشر بعض الاشاعات وتداولها، والتواصل مع قسم مراقبة الأغذية في حال وجود اي شكوى او استفسار لديهم.