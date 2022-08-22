اخبار الخليج – كلية «فاتيل» للضيافة تعلن استمرار التسجيل للعام الدراسي «2022 – 2023»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة في البحرين، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عن استمرار التسجيل للعام الدراسي 2022 – 2023، مشيراً إلى أن التخصص المطروح يتضمن بكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية من فرنسا.

وأضاف ان البرنامج يتضمن نسبة كبيرة من الجانب العملي مما يجعله فريداً من نوعه حيث ان الطالب يقضي اسبوع دراسي وآخر عملي حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، اما الفصل الدراسي الثاني فيكون في فترة التدريب العملي بالفنادق الدولية من فئة 4 نجوم وفئة 5 نجوم الكائنة في مملكة البحرين او خارجها وهذا الأمر يؤهلهم في سهولة العثور على وظائف بشكل أسرع نظراً لاكتسابهم خبرة تقارب السنتين وكسب السمعة في ذات المجال. كما سيكتسب الطالب لغة إضافية تعتبر أساسية من ضمن البرنامج وهي اللغة الفرنسية، الامر الذي سيتيح للطلاب فرص عمل وتدريب محلياً، وإقليمياً وعالمياً.

وذكر أنَّ برنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية، المُسكن على الإطار الأوروبي للمؤهلات EQF، ومُسند على الإطار الوطني للمؤهلات، لافتاً إلى أن كلية «Vatel» تقدمت هذا العام على تصنيف QS العالمي بحسب المادة او التخصص في برنامج إدارة الضيافة، 8 مراكز حيث كان ترتيبها في العام الماضي التاسع عشر وفي هذا العام اصبحت تحتل المركز الحادي عشر على مستوى العالم من اصل 150 جامعة، وعلى المستوى الفرنسي تحتل كلية «Vatel» المركز الأول.

ونوه إلى أن الكلية توفر نظامًا لسداد الرسوم الدراسية على شكل أقساط ميسرة ومرنة للطلبة وأولياء أمورهم حيث بالإمكان السداد على 3 او 5 دفعات لكل عام دراسي.

وفيما يتعلق بطريقة التسجيل، أوضح الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، أنه يتم ملء استمارة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للكلية:

https://www.vatel.bh/hotel-management-school.

وقال إنه يمكن زيارة موقع الكلية الكائن بمنطقة الجسرة، خلف مركز الجسرة الحرفيين، خلال أيام الأسبوع، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:30 ص إلى 4:00 م او التواصل مع الكلية عبر أرقام التواصل، (17616061 – 3661115) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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