شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من احتراف زيزو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية، عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، من الموافقة على احتراف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يرفض التفريط في خدمات زيزو

ويرفض نادي الزمالك رحيل أحمد سيد زيزو في الموسم المقبل بشكل نهائي، نظرًا لتمسك البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض باستمرار اللاعب.

موقف اللاعب من الاحتراف

وأكدت التقارير أن أحمد سيد زيزو، يرغب في الاحتراف، خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما تلقى العديد من العروض.

زيزو على رادار الريان القطري



وكان الإعلامي سيف زاهر، أكد في وقت سابق على رغبة نادي الريان القطري في التعاقد مع أحمد السيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية أن الريان القطري، حدد مبلغ 10 ملايين دولار للحصول على خدمات أحمد زيزو، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه رفقة فريقه في الموسم الحالي، ومساهمته في اقتراب تتويجه ببطولة الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي.

وأشار إلى أن زيزو قرر عدم الرحيل عن الزمالك إلا عن طريق البيع، وبمقابل مادي هو الأعلى في تاريخ النادي.