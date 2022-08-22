شكرا لقرائتكم خبر عن حسم مصير ثنائي النصر بعد عرض اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسمت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مصير ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت إدارة نادي النصر عن موقفها من رحيل الثنائي بعد عرض نادي اتحاد جدة لضمهما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتحاد جدة يطلب ضم الخيبري والغنام من النصر

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، دخلت في مفاوضات مع النصر، من أجل الحصول على خدمات عبدالله الخيبري، وخالد الغنام، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يرفض رحيل الخيبري والغنام

وأشارت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن إدارة نادي النصر رفضت رحيل الثنائي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتمسكت إدارة نادي النصر ببقاء الثنائي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.