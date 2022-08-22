النصر السعودي يقترب من ضم صفقة عالمية

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محمد الفلاح - أصبح نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قريبًا من التعاقد مع صفقة عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حسام عوار يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي

حيث أشارت تقارير صحفية اليوم الإثنين عن اقتراب نادي النصر السعودي، من ضم صفقة عالمية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاق الموسم الجديد في انتقالات الصيف الحالي.

وأوضحت التقارير أن حسام عوار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، أبدى رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي، والانضمام صفوف النصر السعودي.

ووصفت التقارير، قرار اللاعب بأنها خطوة غير متوقعة بالذهاب للسعودية والتوقيع مع نادي ‎النصر السعودي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنظيره الوحدة، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين، يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.