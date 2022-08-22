الدكتور الربيعة يلتقي بالسفير الألماني لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه.

وبُحِثت خلال اللقاء أطر التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتصل بالشؤون الإنسانية والإغاثية في الدول ذات الاحتياج.

وأثنى السفير الألماني على المكانة الدولية المرموقة التي وصل لها مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال العمل الإنساني وسعيه الدائم لنجدة المحتاجين في جميع دول العالم دون تمييز.