محمد بن مسعود - الدمام - علنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، صدر الأمر الكريم بشأن أراضي المليساء، وذلك بإعداد مخطط تنظيمي معتمد، تحدد فيه مساحة الأراضي للملاك بعد اعتماد نسبة الغرماء. وأضافت: إنفاذاً للأمر الكريم تتابع تصفية مع الجهات ذات العلاقة استكمال استخراج صكوك أراضي مساهمات المليساء؛ تمهيداً لبيعها وإعادة حقوق المساهمين فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر “تصفية”: صدور الأمر الكريم بإعداد مخطط تنظيمي لـ”أراضي المليساء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.