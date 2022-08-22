“التعليم” ترفع مستوى الجاهزية في جميع المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - عاد اليوم الاثنين الكادر الإداري والتعليمي والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم بمناطق ومحافظات المملكة إلى مقار أعمالهم في المدارس ومكاتب التعليم؛ لاستئناف اختبارات الطلاب والطالبات في الدور الثاني إلى جانب الوقوف على جاهزية المدارس وتهيئة البيئة التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 144هـ والذي يعود فيه أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في جميع المراحل التعليمية وأكثر من 600 ألف معلم ومعلمة من الممارسين للتدريس يوم الأحد المقبل الموافق 1 صفر 1444 هـ.

ورفعت وزارة التعليم من مستوى الجاهزية في جميع مدارس التعليم العام محققةً مؤشرات إيجابية في التخطيط المدرسي، وحوكمة مشاريع المباني والصيانة والنظافة والتأهيل، وذلك وفق مخصصات الميزانية التشغيلية لإدارات التعليم والمدارس، مثمنةً في الوقت ذاته جهود المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية والتعليمية في خدمة العملية التعليمية، وتحسين مخرجاتها، مجددةً ثقتها في أداء رسالتهم التعليمية، وتعاونهم لتهيئة المجتمع التعليمي لبداية جادة للعام الدراسي الجديد.

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