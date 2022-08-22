مدير تعليم عسير يطلع على التجهيزات المدرسية والبيئات التعليمية داخل المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العُمري، اليوم، بعدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، والكادر الإداري بعدد من مدارس المنطقة، ووقف على التجهيزات المدرسية، والبيئات التعليمية داخل المدارس.

وأكد العُمري خلال اللقاء الدور المهم والريادي الذي يؤديه الكادر الإداري والإشرافي بتعليم المنطقة، والشراكة الفاعلة لأولياء الأمور، مشيراً إلى أن إدارتَيْ الإشراف التربوي (بنين وبنات) شرعتَا في تنفيذ خطة إشرافية، لدعم مديري ومديرات المدارس وتعزيز التكامل والاستعدادات وتهيئة البيئات التعليمية لبدء العام الدراسي مطلع الأسبوع المقبل، لافتاً النظر إلى أن الإدارة بالشراكة مع مديري ومديرات المكاتب والمدارس تواصل تنفيذ أعمال التهيئة والصيانة للمباني المدرسية، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة.