القبض على شخص بحوزته 31.4 كيلوجراماً من مادة الحشيش

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة بدر، بحوزته (31.4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبته.

وأُوقِف واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.