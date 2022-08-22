أمانة الشرقية تنفذ 415 جولة رقابية وصحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة خلال الأسبوع الماضي 415 جولة رقابية صحية وفنية على المنشآت التجارية والإنشائية، أسفرت عن تحرير 42 مخالفة لمنشآت صحية غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات، و43 مخالفة في المنشآت الإنشائية، كما جرى رفع 7562 مترا مكعبا ، من الأنقاض ومخلفات البناء، و17719 طنا من النفايات.
وتواصل الأمانة جولاتها وحملاتها الرقابية والتوعوية على المنشآت التجارية والغذائية، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة المدن والمحافظات، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.
من جانب آخر، أنهت الأمانة أعمال سفلتة وصيانة الشوارع الداخلية بحي الزهور بسيهات في محافظة القطيف، بإجمالي مساحة ٢١٥٠٠٠ متر مربع، وذلك ضمن مشروعات السفلتة الجاري تنفيذها في مختلف الأحياء والمخططات داخل النطاق العمراني.
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