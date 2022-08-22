إنجاز تاريخي جديد ينتظر صلاح أمام اليونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - يستضيف معلب أولد ترافورد مساء اليوم الاثنين القمة المرتقبة بين الغريمين مانشستر يونايتد وليفربول في ختام مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخة موسم2022-2023، وسط ترقب لحدوث إنجاز تاريخي للفرعون المصري محمد صلاح

إنجاز تاريخي جديد لصلاح اليوم بشرط

وتتجه جميع الأنظار في الساعة العاشرة من مشاء اليوم إلى اللقاء المرتقب، والتي من المتوقع أن يكون بها العديد من الأحداث الممتعة، بجانب مشاهدة تحقيق رقم قياسي للمصري محمد صلاح حال تحقيق الفو والتسجيل في المواجهة المرتقبة.

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رقم قياسي للفرعون المصري

رقم قياسي جديد ينتظر الفرعون المصري محمد صلاح حال التسجيل في مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد، في ظل المعاناة الشديدة التي يعاني منها الفريقين منذ بداية الموسم الجديد، وتشابه الموقف في النتائج السلبية وعدم قدرة تحقيق أي فريق الفوز في أي لقاء من الجولتين السابقتين.

صلاح الاكثر تسجيلًا في مرمى اليونايتد

ويتملك محمد صلاح لاعب الريدز، أرقامًُا قياسية مميزة مع ليفربول تعتبر تاريخية في مسيرته الرياضية أمام مانشستر يونايتد، حيت تمكن صلاح من تسجيل 9 أهداف في مرمى فريق مانشستر يونايتد في مختلف البطولات التي التقى فيها الفريقين معًا، بالإضافة إلى صناعته لهدفين.

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واستطاع صلاح تسجيل 5 أهداف كاملة أمام اليونايتد في موسم واحد، ويعتبر أول لاعب تمكن من تسجيل هاترك في معقل مانشستر يونايتد “أولد ترافورد” الموسم الماضي.

إنجاز غير مسبق اليوم لصلاح

وفي حال نجاح محمد صلاح اليوم في هز شباك دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، يصبح الفرعون الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين متجاوزًا رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، الذي تمكن من هز شباك اليونايتد 9 مرات في 35 مباراة لعبها، بالإضافة إلى تخطيه رقم أسطورة اليونايتد جورج وول، صحب 9 أهداف في مرمى الريدز.

البداية السيئة للفريقين

وتتشابه ظروف الفريقين لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث يعيش الفريقين مجموعة من التخبطات على المستوى الفني، وكانت البداية غير موفقة لمان يونايتد الذي نال الهرزيمة في مرتين ويقبع في المركز الـ19 بدون نقاط، واكتفى ليفربول وصيد النسخة الماضية من البريميرليج، بالتعادل في أول جولتين ويتواجد في المركز الـ15 برصيد نقطتين فقط.